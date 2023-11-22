Karamollaoğlu ve Davutoğlu 50+1 Tartışmasını Eleştirdi

Karamollaoğlu: Anayasa çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz

SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 50+1 tartışmasına ilişkin, "Anayasa değişikliği bu şekilde ele alınamaz, ayıptır. Anayasa çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. Bunu bu kadar aleni ortaya koymak ayıptır" dedi.

Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de SP'nin grup toplantısında konuştu. Karamollaoğlu, 50+1 ile ilgili tartışmalara değinerek, "Birtakım değişiklikleri yapıyorlar, aradan biraz zaman geçtikten sonra, 'yok bu da olmuyor, önce 50+1, bizim bunu yakalamamız mümkün değil ki buz bu sefer 40+1 gibi bir neticeyi anayasa değişikliği olarak geçirelim' diyorlar. Niye? O gün gücünüz vardı, bugün o gücü kaybettiniz. Ama 'ben iktidarda kalmak istiyorum, 50+1 yetmiyor. Onun için bunu 40+1'e indirelim.' Anayasa değişikliği bu şekilde ele alınamaz, ayıptır. Anayasa çocuk oyuncağı gibi ele alınamaz. Anayasa bu şekilde değiştirilemez. Bunu bu kadar aleni ortaya koymak ayıptır" diye konuştu.

Karamollaoğlu, dünya ülkelerinin Filistin konusuna sessiz kaldığını, Türkiye'nin ise Filistin konusunda izlediği politikanın yetersiz kaldığını söyledi. Karamollaoğlu, Türkiye'nin Filistin konusunda da sınıfta kaldığı eleştirisini dile getirdi.

DAVUTOĞLU: MESELE İKTİDARI KORUMAKTI

Ahmet Davutoğlu da 50+1 tartışmalarını değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir devlet düzeni kurmak, devleti korumak için değil; bir iktidar düzeninin kurulması için getirildiğini söyleyen Davutoğlu, "Bütün mesele iktidarı korumaktı. Sayın Erdoğan 50+1 konusunda yanıldığını ifade ediyor. Üstü kapalı bir şekilde aldatıldığını ifade ediyor. Birileri Sayın Erdoğan'ı, 50+1 konusunda aldatmış. Daha önce de FETÖ konusunda aldatıldığını söylüyordu. Devlet adamı aldatılmaz, devlet adamı ufku görür. Devlet adamı, olabilecek problemleri görür ve ciddiyetle, vakarla politika takip eder. Şimdi kim aldattı Cumhurbaşkanı'nı? 50+1 konusunda bir sene önce yaptığı bir konuşmada 'bunu değiştirmek vatana ihanettir' gibi tabirler kullanan Sayın Cumhurbaşkanının başdanışmanı mı aldattı? Neden aldandınız? Nedir aldanan biliyor musunuz? Aslında Sayın Erdoğan'ı kendi nefsi aldatıyor, egosu aldatıyor, kibri aldatıyor" dedi.