Karamollaoğlu'ndan Babacan'ı kızdıracak sözler: Beni konuşturmayın, doğru düzgün AK Parti'den oy alamadılar

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA ve Gelecek Partisi ile kurulacak ittifak içinde ittifakın, kendi partileri liderliğinde olmasını talep ettikleri için gerçeğe dönüşmediğini belirtti. Katıldığı canlı yayında sunucunun "'DEVA bizde olsa ittifak kurulurdu' diyor. Buna ne diyorsunuz?" sorusuna Karamollaoğlu, "Tamam da böyle mantık olur mu? Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları söyletmeyin" yanıtını verdi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, 6'lı Masa üyesi Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bugün katıldığı canlı yayında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"İTTİFAK İÇİNDE İTTİFAK" OLMAMIŞTI

Nisan ayı başında DEVA ve Gelecek Partisi ile kurulmak istenen "İttifak içinde ittifak" formülünün Saadet Partisi'nin liderlik yapmak istemesi nedeniyle kabul görmediğini, iki partinin bu teklife sıcak bakmadığı için masadan kalktığını ifade eden Karamollaoğlu, katıldığı programda izletilen video sonrasında DEVA ve Gelecek Partisi'ni hedef alan sözler sarf etti.

KARAMOLLAOĞLU: TAMAM DA BÖYLE MANTIK OLUR MU?

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, sunucunun "'DEVA bizde olsa ittifak kurulurdu' diyor. Buna ne diyorsunuz?" sözlerine "Tamam da böyle mantık olur mu? Yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den bile oy alamamış bir parti. Bana bunları söyletmeyin" yanıtını verdi.