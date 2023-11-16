Karabük İl Genel Meclisi, Sokak Hayvanları İçin Mama ve Mikroçip Alımı Yaptı

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2023 yılı Ocak ayı içerisinde yaklaşık 75 bin lira tutarında kedi ve köpek maması alındığını söyledi. Ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarının takibi için mikroçip alımı yapıldı.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, 2023 yılı Ocak ayı içerisinde yaklaşık 75 bin lira tutarında kedi ve köpek maması alındığını söyledi.

Başkan Sözen, İl Genel Meclisi 2023 yılı bütçe görüşmelerinin 15.Birleşimi'nde konuştu. Karabük İl Özel İdaresi olarak sahipsiz sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının giderildiğini belirten Başkan Sözen, "2023 yılı Ocak ayı içerisinde 74 bin 915 lira tutarında 2475 kilogram köpek ve 750 kilogram kedi maması alındı. Bin 875 kilogram köpek ve 630 kilogram kedi maması sokak hayvanlarımız için kullanılmıştır. Ayrıca sahipsiz sokak hayvanlarının takibi için kullanılmak üzere yaklaşık 9 bin 400 lira değerinde mikroçip alımı yapılmıştır" dedi. - KARABÜK