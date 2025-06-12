Karabük İl Genel Meclisi Haziran Toplantıları Tamamlandı

Karabük İl Genel Meclisi Haziran Toplantıları Tamamlandı
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Karabük İl Genel Meclisi, Haziran ayı toplantılarının son oturumunu Ahmet Sözen başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda resmi gündem maddeleri ve komisyon raporları görüşüldü.

Karabük İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantıları tamamlandı.

İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantılarının son birleşimi İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında devam eden Haziran ayı toplantılarının 5. oturumda, valilik makamından gelen resmi gündem maddeleri, ek gündem maddeleri, komisyonlardan gelen raporlar İl Genel Meclis üyelerinden gelen yazılı ve sözlü önergeler görüşülerek karara bağlandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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