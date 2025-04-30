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Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump ile Görüşecek

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump ile Görüşecek
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Kanada'daki erken genel seçimlerde çoğunluğu elde eden Liberal Parti lideri Başbakan Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın zamanda görüşeceğini açıkladı. İki lider, ülkelerinin iş birliği yapmasının önemini vurguladı.

KANADA'daki erken genel seçimlerde çoğunluğu elde eden Liberal Parti lideri Başbakan Mark Carney'nin, ABD Başkanı Donald Trump ile 'yakın zamanda' görüşeceği açıklandı.

Kanada Başbakanlık Ofisi'nden, seçimlerin ardından Donald Trump'la Mark Carney'nin telefon görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Başbakan Mark Carney, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüştü. Başkan Trump, Başbakan Carney'i son seçiminden dolayı tebrik etti. Liderler, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin karşılıklı iyileşmeleri için bağımsız, egemen uluslar olarak birlikte çalışmasının önemi konusunda anlaştılar. Bu amaçla liderler yakın gelecekte şahsen görüşmeyi kabul ettiler" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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