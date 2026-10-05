Kallas, Rusya'nın hibrit savaşlarla Avrupa'da hayatları tehlikeye attığını söyledi

Kallas, Rusya'nın hibrit savaşlarla Avrupa'da hayatları tehlikeye attığını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Rusya'nın hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye attığını söyledi. Kallas, Rusya kaynaklı hava sahası ihlallerindeki artışa dikkati çekerken Moldova Savunma Bakanlığı gün içinde üç İHA'nın hava sahasına girdiğini açıkladı.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, " Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" dedi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ve Moldova Başbakanı Vasile Tofan ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB-Moldova Ortaklık Konseyi'nin 10. toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. "Avrupa, son haftalarda Rusya kaynaklı hibrit saldırılar, sabotaj girişimleri ve hava sahası ihlallerinde artışla karşı karşıya" diyen Kallas, Rusya'ya ait füze ve dronların Moldova hava sahasını hafta sonu ihlal ettiğini sözlerine ekleyerek, "Bu kabul edilemez. Rusya, hibrit savaşlarla Avrupa genelinde hayatları tehlikeye atıyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan Moldova Savunma Bakanlığı, gün içinde üç insansız hava aracının hava sahasına girdiğini açıkladı.