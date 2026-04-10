Haberler

Kahta Tarım ve Orman Müdürü Yıldırım gazetecilerle bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'ın Kahta İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti'ni ziyaret ederek tarım, hayvancılık ve yerel basının bölgeye katkıları üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Selim Yıldırım, Kahta'da yürütülen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi vererek, üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü söyledi.

Müdür Yıldırım, "İlçemizde tarım ve hayvancılığın daha ileri seviyeye taşınması için çiftçilerimizle sürekli iletişim halindeyiz. Yerel basın da bu süreçte önemli bir köprü görevi görüyor. Doğru ve hızlı bilgilendirme sayesinde üreticilerimize daha etkin ulaşabiliyoruz. Bu anlamda cemiyetinizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve önemsiyoruz" dedi.

Yerel basının kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde çalışmasının önemine vurgu yapan Kahta Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Başkanı Mustafa İşeri ise, "Müdürümüzün nazik ziyareti bizleri son derece memnun etmiştir. Tarım ve hayvancılık, bölgemizin en önemli geçim kaynaklarının başında gelmektedir. Bizler de yerel basın olarak yapılan çalışmaları kamuoyuna doğru ve tarafsız bir şekilde aktarmaya devam edeceğiz. Kurumlar arası bu tür ziyaret ve istişarelerin artarak sürmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

