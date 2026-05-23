Kahta'da Millet Bahçesi yolu nihayet açılıyor

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşların uzun süredir şikayet ettiği Millet Bahçesi yolunda asfalt serim çalışmaları başladı. Çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uzun süredir vatandaşların şikayetlerine konu olan Millet Bahçesi yolunda asfalt serim çalışmalarına başlandı.

İlçedeki yeni sosyal yaşam alanlarından biri olan Millet Bahçesi'ne ulaşımı sağlayan yolda başlatılan çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yolun bozuk olması nedeniyle zaman zaman ulaşımda sıkıntılar yaşanırken, başlatılan asfalt çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Adıyaman İl Genel Meclis Üyesi ve Daimi Encümen Turan Yıldırım, bugün itibarıyla asfalt döküm çalışmalarının başladığını belirterek, yolun kısa süre içerisinde tamamlanacağını söyledi.

Encümen Turan Yıldırım, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma kavuşması için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade ederek, "Millet Bahçesi yolu uzun süredir hemşehrilerimizin gündemindeydi. Bugün itibarıyla asfalt serim çalışmalarına başladık. İnşallah kısa süre içerisinde yolu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Kahta'mıza hayırlı olsun" dedi.

Yolun tamamlanmasıyla birlikte vatandaşların Millet Bahçesi'ne daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşmasının hedeflendiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
