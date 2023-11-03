Kağızman'da Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantısı Yapıldı

Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan yönetiminde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2023 yılında yapılan faaliyetler değerlendirildi ve 2024 yılı yatırım planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kağızman ilçesinde Kaymakam Okan Daştan yönetiminde Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı.

Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği 2023 Yılı 2. Olağan Meclis Toplantısı'na Kaymakam Okan Daştan, İl Genel Meclis üyeleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantıda 2023 yılında yapılan faaliyetler görüşülerek, 2024 yılı yatırım planı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Daştan, tüm köylere yatırımların yapılacağını belirterek, başarılı bir yıl olması temennisinde bulundu.