Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi

Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
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Türkiye, terörsüz bir gelecek için stratejik adımlar atarken, devlet yönetiminde de önemli görev değişiklikleri yaşanıyor. Son günlerde arka arkaya gelen atamalar, Ankara kulislerinde kabine revizyonu iddialarını gündeme getirdi. Son olarak kulislerde perşembe gününe kadar kabinede bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor.

Türkiye, terörsüz bir gelecek için stratejik adımlar atarken devlet yönetiminde de üst düzey görev değişiklikleri yaşanıyor. Son günlerde arka arkaya gelen atamalar, Ankara kulislerinde kabine revizyonu iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

ARKA ARKAYA KRİTİK ATAMALAR

Geçtiğimiz hafta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla önemli görev değişiklikleri gerçekleşti.

  • İletişim Başkanlığına Fahrettin Altun'un yerine Burhanettin Duran atandı.
  • Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığına Esma Ersin,
  • TİKA Başkanlığına (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) Abdullah Eren getirildi.
  • TRT'de de kapsamlı değişikliklere gidildi. TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, TRT Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı atandı.

KABİNE KULİSLERİ HAREKETLENDİ

Yaşanan atamaların ardından gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, canlı yayında önemli kulis bilgilerini paylaştı. Sözcan, "Kulisler hareketlendi. Kabine revizyonunun eylüle ertelendiğini söyleyenler de vardı. Ancak bu hafta içerisinde bazı hareketlilikler olabilir" ifadelerini kullandı.

PERŞEMBEYE KADAR DEĞİŞİKLİK BEKLENTİSİ

Olası kabine değişikliği için takvim veren Sözcan, "Perşembeye kadar bazı değişikliklerin olabileceği konuşuluyor. Ancak altını çizelim, Kabine değişikliği tamamen Cumhurbaşkanı'nın takdirindedir. Bu seferki kulis bilgisi tutacak mı, tutmayacak mı bekleyip göreceğiz. Şu an için isim vermek doğru olmaz, ihtiyat payını her zaman bırakalım" diyerek dikkatleri Beştepe'ye çevirdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

40 yaşında taş gibi adamları emekli edip Engelli emekliliğini zorlaştıran Vedat Bilgin bu ah sana yeter partimizin utanç kaynağısın.. CHP anayasa mahkemesine götürdü adamları engelli umudu yaptın bravo sana

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