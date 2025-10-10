Japonya'dan İki Devletli Çözüm İçin Destek Açıklaması

Japonya hükümeti, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının iki devletli çözüme yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, "Japonya bu kapsamda ABD, Katar, Mısır ve Türkiye gibi arabulucu ülkelerin yorulmak bilmeyen çabalarına saygı duyduğunu ifade etmekte ve ilgili tüm tarafları anlaşmayı iyi niyetle ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya çağırmaktadır" dedi.

İsrail ile Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde kalıcı barış sağlanmasını öngören Gazze Planı'nın ilk aşaması kapsamında anlaşmaya varmasına ilişkin Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Takeshi Iwaya, yaptığı yazılı açıklamada anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Japonya, İsrail'in tek taraflı eylemlerinin durdurulmasını, tüm rehinelerin serbest bırakılmasını, sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanmasını ve Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesini şiddetle talep etmiş ve ilgili ülkelerle işbirliği içinde diplomatik çabalarını sürdürmüştür" ifadelerini kullandı.

"İki devletli çözüme yönelik önemli bir adım"

Varılan anlaşmanın durumu yatıştırmak ve iki devletli çözümü gerçekleştirmek için önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Iwaya, "Japonya bu kapsamda ABD, Katar, Mısır ve Türkiye gibi arabulucu ülkelerin yorulmak bilmeyen çabalarına saygı duyduğunu ifade etmekte ve ilgili tüm tarafları anlaşmayı iyi niyetle ve istikrarlı bir şekilde uygulamaya çağırmaktadır" dedi.

"Bölgedeki trajik durum gecikmeden sona erdirilmelidir"

Iwaya, Gazze'de şimdiye kadar çok fazla can kaybı yaşandığına ve insani durumun kötüleştiğine dikkat çekerek, "Bu anlaşma uygulanmalı ve bölgedeki trajik durum gecikmeden sona erdirilmelidir. Japonya, tüm tarafları bir kez daha insani hukuk dahil olmak üzere uluslararası hukuka uymaya ve gerekli insani yardım operasyonlarının Gazze Şeridi genelinde derhal ve herhangi bir engel olmaksızın yürütülmesini sağlamaya çağırmaktadır" dedi.

Japonya hükümetinden iki devletli çözüme destek

Japonya'nın Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi ve Gazze'nin yeniden inşası konusundaki uluslararası çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirten Iwaya, "Ayrıca Japonya, iki devletli çözümün gerçekleştirilmesine bir adım daha yaklaşılması için aktif bir rol oynamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - TOKYO