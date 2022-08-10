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Japonya'da kabine değişikliği

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Japonya'da kabine değişikliği

Japonya Başbakanı Fumio Kishida kabine değişikliğine gitti.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida kabine değişikliğine gitti. Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Maliye Bakanı Shunichi Suzuki koltuklarını korurken, birçok bakanlığa yeni isimler atandı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin öldürülmesi, Covid-19 kaynaklı ekonomik durgunluk, artan enflasyon, zorlu hale gelen bölgesel güvenlik ortamı ve Japonya hükümetine yönelik destekte azalma yaşanmasının ardından kabine değişikliğine gitti. Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Maliye Bakanı Shunichi Suzuki bakanlar kurulundaki mevcut pozisyonlarını korurken, eski Başbakan Yoshihide Suga döneminde Japonya'nın Covid-19 ile mücadelesinde kilit rol oynayan Yasutoshi Nishimura ülkenin yeni Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı oldu.

SAVUNMA BAKANLIĞINA DENEYİMLİ İSİM

Daha önce Savunma Bakanlığı tecrübesi bulunan Yasukazu Hamada yeniden Savunma Bakanı olurken, eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe kabinesinde iki kez Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı olarak görev alan Katsunobu Kato da Sağlık Bakanlığı görevine geri döndü. Tetsuro Nomura'nın Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bakanlığına atandığı kabine değişikliğinde, Akihiro Nishimura ise Çevre Bakanlığı görevine getirildi. Öte yandan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) küçük koalisyon ortağı Komeito'nun Genel Başkan Yardımcısı Tetsuo Saito ise Ulaştırma Bakanlığı pozisyonunu korudu.

İLK GÖREVİNE GELDİ

Keiko Nagaoka kabinedeki ilk görevini Eğitim Bakanı olarak üstlenirken, Başbakan Kishida'nın nükleer silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda özel danışmanlığını yapan Minoru Terada İçişleri Bakanlığı görevine getirildi. Geleceğin başbakanı olarak gösterilen Taro Kono, Dijital Reform Bakanı koltuğuna otururken, eski güvenlik bürokratı olan Yasuhiro Hanashi de Adalet Bakanlığı görevine getirildi.

(Burak Ersoy - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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