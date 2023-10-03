İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Marmara Urban Forum'da Kadın Liderliği Konuşacak

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Marmara Urban Forum'da 'Dayanıklı Topluluklar için Kadın Liderliği' konusunda konuşacak. Başkan Hürriyet, oturumda kadın liderlerin dayanıklı toplulukların inşaası ve eşitsizliklerin azaltılması için yürüttüğü çalışmaları ele alacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yarın Marmara Urban Forum'da 'Dayanıklı Topluluklar için Kadın Liderliği' konusunda konuşacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 4-6 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Marmara Urban Forum'a (MARUF) katılacak. Başkan Hürriyet programda 'Dayanıklı Topluluklar için Kadın Liderliği' oturumunda söz alarak konuşma gerçekleştirecek. Oturum yarın 14.00 ile 15.30 arasında yapılacak.

KADIN BELEDİYE BAŞKANLARI SÖZ ALACAK

Boran Ivanoski'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek oturumda Hürriyet'in yanı sıra Arnavutluk'tan Durrës Belediye Başkanı Emiriana Sako, Manastır Belediye Meclis Başkanı Gabriela Ilievska, Moldova'nın Cruzesti Belediye Başkanı Violeta Crudu ve Sırbistan'ın Babušnica Belediye Başkanı Ivana Stojicic konuşmacı olacak.

DAYANIKLI ŞEHİRLER

Sürdürülebilir ve dayanıklı şehirler için yönetim ve karar alma süreçlerinde kadın liderler önemli bir rol oynuyor. İlgili oturumda Başkan Hürriyet, kadın liderler öncülüğünde dayanıklı toplulukların inşaası ve eşitsizliklerin azaltılması için yürütülen çalışmaları ele alacak.