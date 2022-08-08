İzmir politika haberi: İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, İzmir'de bazı STK'ları ziyaret etti

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Torbalı ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.

Dervişoğlu'nun ilk ziyareti Torbalı Ticaret Odası'na oldu. Dervişoğlu, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun ve üyelerle bir araya geldi.

Ardından Torbalı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına geçen Dervişoğlu, başkan Halil Gülcü ve üyelerle buluştu.

Gülcü, burada marketlerin küçük esnafı bitirdiği yönündeki şikayetlerini Dervişoğlu ile paylaştı. Torbalı Şoförler ve Otomobilciler Odasını da ziyaret eden Dervişoğlu, başkan Muhammet Yavaş'tan ilçedeki ulaşımla ilgili sorunları dinledi.

Dervişoğlu son olarak Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin ile sohbet etti. Görüşmede tarım alanındaki son gelişmeler de ele alındı.