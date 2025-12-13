İzmir MHP teşkilatı şehit aileleri ve gazilerle buluştu

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile partililer, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Kemalpaşa ilçesindeki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Şahin, şehit ve gazilerin sayesinde Türk bayrağının vatan üzerinde hür dalgalandığını söyledi.

Türkiye'nin bulunduğu bölgenin küresel hesaplarla dizayn edilmeye çalışıldığını belirten Şahin, "Dünya her sabah yeni krize uyanıyor. Böylesi dönemlerde ekonomik ve siyasi meselelerin iç yüzünü doğru okumak, tuzakları isabetle tahlil etmek bir tercih değil, milli mecburiyettir. Meselemiz vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin sarsılmaz kardeşliği, devletin bekası ve al bayrağın altında 85 milyonun tek yürek olmasıdır." dedi.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu da programa çevrimiçi katılarak katılımcılara hitap etti.

Programa çok sayıda şehit ailesi ve gazi ile yakınları katıldı.