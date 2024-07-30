Üye Girişi
Haberler

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde İşten Çıkarılan İşçilerin Eylemi Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor. İşçiler, işten çıkarılmalarını protesto etmek için belediye binası önünde oturma eylemi yapıyor.

İzmir'de Çiğli Belediyesi'nde 10 Haziran'da işten çıkarılan 127 işçinin belediye önündeki eylemi devam ediyor.

Belediye binası önünde oturma eylemi yapan işten çıkarılan işçiler, zaman zaman sloganlar atıyor, alkışlarla işten çıkarılmalarını protesto ediyor.

Genel İş Sendikası 8 Nolu Şube Sekreteri Barış Okur, gazetecilere Ramazan Bayramı öncesi 147 işçinin, fazla işçi olduğu gerekçesiyle işlerinden çıkarıldığını söyledi.

Okur, çıkarılanlar arasında 3 aylık çalışanın da 3 ve 4 yıllık olanın da bulunduğunu kaydederek, "50 gündür burada direniyoruz. İlk günden bu yana kendileriyle diyaloğumuz var. İşten çıkarılanlardan 20 kişi bir ay içinde tekrar işe alındı. Bir grup arkadaşımız 10 gündür CHP Genel Merkezi'nin önünde. Kendileri CHP'nin Genel Başkanıyla bir görüşme yaptılar. Olumlu bir şey olmayınca orada kalma kararı verdiler. 127 arkadaşımız hala işe girmek için bekliyor. Bir an önce arkadaşlarımızın işe alınmasını istiyoruz ve işçiden tasarruf edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Barış Okur, dün belediye yönetimiyle görüşme yaptıklarını, eylemlerinin, işçilerin işlerine geri dönünceye kadar devam edeceğini aktardıklarını dile getirdi.

Sürecin kendilerini üzdüğünü anlatan Okur, "Belediyenin önünden geçen insanlar, bu konuda üzülüyor. Merdivende oturan insanların bir çoğu çocuklarını bırakıp buraya geliyor. 100'ün üzerinde kadın arkadaşımız var işten atılan. Hamile olanları buraya oturtmuyoruz. Süreç sıkıntılı bir süreç." dedi.

İşten çıkarılan Ahmet Yılmaz ise 2023 yılının kasım ayından bu yana Çiğli Belediyesinde çalıştığını kaydetti. Bir ay sonra düğününün olacağını aktaran Yılmaz, işine geri dönmek istediğini, bu süreçte mağduriyet yaşadığını anlattı.

Kaynak: AA / Politika

Çiğli Belediyesi İzmir Politika Güncel Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title