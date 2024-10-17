İYİ Parti ve Doğru Yol Partisi Liderlerinden Gizli Görüşme
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, parti yöneticileri de katıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile görüştü.
İyi Parti'nin açıklamasına göre, Dervişoğlu'nun parti genel merkezindeki makamında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz ve STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.