Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti ve Doğru Yol Partisi Liderlerinden Gizli Görüşme

İYİ Parti ve Doğru Yol Partisi Liderlerinden Gizli Görüşme
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye, parti yöneticileri de katıldı.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli ile görüştü.

İyi Parti'nin açıklamasına göre, Dervişoğlu'nun parti genel merkezindeki makamında yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz ve STK İlişkileri Başkanı Alper Akdoğan da yer aldı.

Kaynak: AA / Esin Işık - Politika

Doğru Yol Partisi Cenk Küpeli İYİ Parti Politika 3-sayfa

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran Cumhuriyet Başsavcısı'na inceleme başlatıldı

Sevgilisinin eski sevgililerini gözaltına aldıran başsavcı için harekete geçildi

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Milli Beraberlik Partisi'nin genel merkezine uyuşturucu operasyonu

Siyasi parti genel merkezine uyuşturucu operasyonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Ustaosmanoğlu kimdir, Abdullah Ustaosmanoğlu hayatı ve biyografisi! Abdullah Ustaosmanoğlu öldü mü, neden öldü? (İSMAİLAĞA) Abdullah Ustaosmanoğlu hasta mıydı, hastalığı neydi? Galatasaray kadın futbol takımı Şampiyonlar Ligi grubundan çıktı mı? Galatasaray kadınlar Şampiyonlar Ligi puan durumu ne? Fatmanur Elibol kimdir? Burdur'da kaybolan Fatmanur Elibol kaç yaşında, nereli? Galatasaray Roma maçı CANLI izle! (KADIN FUTBOL) Galatasaray Roma kadın futbol maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fatmanur Elibol bulundu mu? Fatmanur Elibol öldü mü, yaşıyor mu, kaç gündür kayıp? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 17 Ekim Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 17 Ekim Perşembe bugün kim potaya gitti?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.