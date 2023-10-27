İYİ Parti Teşkilat Başkanı Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, partisinin 81 il başkanını temsilen Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım, İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun ve İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu ile birlikte Filistin Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Büyükelçi Faed Mustafa ile yaptığı görüşme ardından kameraların karşısına geçen Kavuncu, " Gazze'de yaşanan büyük trajediyi, adeta soykırıma dönmüş bu terörü kınadık. Filistin halkının yanında olduğumuzu, başsağlığı dileklerimizi ve akan kanın durması için her türlü desteği vereceğimizi Sayın Büyükelçi ile paylaştık. Sayın Genel Başkanımızın selamlarını ilettik. Genel Başkanımızın Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği destekten dolayı kendisi de memnuniyetlerini ifade ettiler" diye konuştu. Görüşmede Gazze'de yaşanan insanlık dramıyla ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Kavuncu, "Yaşanan dramın büyüklüğünü, orada yapılan katliamı ne kadar sık gündeme getirirsek belki bir nebze katkımız olur. Hatırladığım kadarıyla bugüne kadar 2,5 milyon insanın elektrikten ve sudan yoksun olduğu Gazze'ye sadece 84 TIR insani yardım ulaşabilmiş. Yaşanan felaketin büyüklüğünü sadece bu rakamlardan bile çok rahat görebiliyoruz. İsrail terörünün bir an önce durması en büyük temennimiz" dedi. (DHA)