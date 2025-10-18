Haberler

İYİ Parti Tarsus İlçe Kongresi'nde Arbede

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de İYİ Parti Tarsus İlçe Kongresi sırasında eski İlçe Başkanı Daniel Mercan'ın konuşma talebi kabul edilmedi. Yaşanan gerginlik partililerin araya girmesiyle büyümeden önlendi.

MERSİN'de İYİ Parti Tarsus İlçe Kongresi'nde eski İlçe Başkanı Daniel Mercan'ın konuşma talebi kabul edilmeyince arbede yaşandı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi.

İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanı Gazi Elgün ile Özgür Türker'in başkanlık için yarıştığı kongre, divan başkanı seçilen Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vahdet Afşin Karacan'ın konuşmasıyla başladı. Bu sırada Divan Başkanı Karacan'ın yanına gelen eski İlçe Başkanı Daniel Mercan konuşma yapmak istedi. Ancak buna izin verilmeyince taraflar arasından gerginlik yaşandı. Kürsüye giden Mercan'ın yanına gelen yönetim kurulu üyesi Halil Sarıcıkara, kürsüye vurarak devirdi. Bunun üzerine taraflar arasında arbede çıktı. Partililerin araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Divan Başkanı Karacan, partilileri salondan çıkartarak oy verme işlemini başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Fatih Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok

Terim'den milli yıldızımıza büyük övgü: Daha yeteneklisi yok
Sadettin Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı

Saran'dan Aziz Yıldırım'a flaş çağrı
Birce Akalay test sonucunu maçta öğrendi

Test sonucunu maçta öğrendi! Kulise kapandı
Çin rezervleri koza dönüştürdü, ABD ve Avrupa diken üstünde! Etkisi piyasaları sarsacak

ABD ve Avrupa diken üstünde! Çin'in elindeki koz dünyayı sarsacak
Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır

Serdal Adalı'dan olay sözler: Fenerbahçe ancak formasını alır
Gülben Ergen, ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi

Gülben Ergen ünlü isimlerin test sonuçlarına tepki gösterdi
Bazı meslek gruplarına yıllık harç zorunluluğu getiriliyor! Peki kimden ne kadar alınacak? İşte detaylar

Düzenleme Meclis'te! İşte harç zorunluluğu getirilecek meslekler
Büyük sürpriz! Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu

İmzayı atması an meselesi! Yeni takımı çok sürpriz
Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı

Kaza değil cinayet! İşte Mevlüt Hoca'yı hayattan koparan aracın hızı
Taraftarlar heyecanlı! Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak

Fenerbahçe iki bomba birden patlatacak
Sırrı Sakık: Mustafa Kemal Atatürk'e olan saygım sonsuzdur

O sözlerle Atatürk'ü mü hedef aldı? Sakık'tan ezber bozan çıkış
Havadaki uçağın kabininde yangın çıktı

Havadaki uçakta büyük panik! Kabini bir anda alevler sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.