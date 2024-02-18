İYİ Parti Seferihisar İlçe Başkanı Kürşad Cebeci Görevinden İstifa Etti

İYİ Parti Seferihisar İlçe Başkanı Kürşad Cebeci, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Kürşad Cebeci, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, ilçe belediye başkanı aday belirleme sürecinde görüşlerinin dikkate alınmadığını öne sürdü.

Yönetim kurulu üyeleriyle istifa kararı aldıklarını kaydeden Cebeci, "Alınmak istenen kararı kabul etmiyor ve Sayın Meral Akşener'in 'Bir gün bir karar alırken benimle vicdanınız arasında kalırsanız vicdanınızın sesini dinleyin.' sözünü hatırlayarak, oy birliği ile görevlerimizden istifa kararı almış bulunuyoruz." dedi.