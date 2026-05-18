İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz İYİ Partiden istifa etti

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Beyaz, partinin kuruluş iddiasını kaybettiğini ve mevcut anlayışla değerleri arasında uyumsuzluk oluştuğunu belirtti.

Beyaz, yaptığı açıklamada, 2017'de kurucu İstanbul İl Başkanı olarak görev yaptığı İYİ Parti'de geçmişine, mücadelesine, inandığı değerlere hürmetsizlik etmeyen bir anlayışla siyaset yapmaya gayret ettiğini belirtti.

İYİ Partinin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddianın beklenen etkiyi ortaya koyamadığını ifade eden Beyaz, şunları kaydetti:

"Siyasi atılım yönündeki beklentilerimizle mevcut yaklaşım arasında belirgin bir mesafe oluştuğu, değişen toplumsal ve siyasal ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir vizyon yerine mevcut siyasi anlayışın devam ettirilmesine öncelik verildiği kanaatini halkımız görmektedir. Bu tablo karşısında temsil ettiğimiz değerlerle mevcut işleyiş arasındaki makasın her geçen gün daha da açıldığını müşahede etmek, siyasi sorumluluğum ile şahsi kanaatim arasında derin bir çelişki doğurmuştur. İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki bu uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır. Bu çerçevede İYİ Parti üyeliğimden istifa ettiğimi aziz milletimizin ve kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

Kaynak: AA / Adem Balta
