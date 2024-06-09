İYİ Parti liderinden Erdoğan-Akşener zirvesine tepki: Görüşmeden haberim yoktu, ben kimsenin memuru değilim

Eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşme gündemden düşmüyor. Beştepe'de 1,5 saatlik zirve Ankara kulislerini de hareketlendirirken, Erdoğan'ın Akşener'e cumhurbaşkanı yardımcılığı teklif ettiği gibi bir çok iddia da ortaya atıldı.

MÜSAVAT DERVİŞOĞLU İLK KEZ KONUŞTU

Siyaset gündemine bomba gibi düşen görüşmeye dair İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da ilk kez konuştu. HaberTürk televizyonunda katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri Dervişoğlu Akşener-Erdoğan görüşmesinden daha önce haberinin olmadığını, görüşmeyi İletişim Başkanlığı'nın sosyal medyada yaptığı paylaşımla gördüğünü söyledi.

Görüşmeden çıktıktan sonra Akşener'in kendisini bilgilendirdiğini aktaran Dervişoğlu, Akşener'in Erdoğan ile görüşmesinde Türkiye ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını söylediğini aktardı.

"MUHATAP OLARAK BENİM ALINMAM GEREKİRDİ"

Görüşmeyi olumlu bulmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Beni ilgilendiren tarafı İYİ Parti'nin genel başkanı benken Sayın Erdoğan'ın Sayın Akşener ile görüşmesi. Muhatap olarak benim alınmam gerekirdi.

"BEN KİMSENİN MEMURU DEĞİLİM"

Bazı insanlar boyuna posuna bakmadan Hasan Dağı'na oduna gitmeye kalkışırlarsa şayet işte o zaman benden ummadıkları bir tepkiyi görebilirler. Ben bu partinin genel başkanıyım, partinin dününe bugününe yarınlarına sekte vuracak adımlara izin vermem. Ben kimsenin memuru değilim."