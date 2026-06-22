İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, HÜR-SEN Genel Başkanı Kuruoğlu'nu ziyaret etti Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu (HÜR-SEN) Genel Başkanı Levent Kuruoğlu'na ziyarette bulundu.

Dervişoğlu, HÜR-SEN Genel Merkezi'ndeki görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çalışma hayatında yaşanan sıkıntılarla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Partisinde hem sivil toplum kuruluşlarından hem de memur sendikalarından sorumlu iki ayrı genel başkan yardımcılığı yer aldığını belirten Dervişoğlu, çalışma hayatına verdikleri öneme vurgu yaptı.

Vatandaşın sorunlarının çözüm yerinin siyaset olduğuna işaret eden Dervişoğlu, "Siyaseti zihnen ve fikren destekleyen, sorunun doğru tespiti ve çözüm önerilerinin inşa edileceği yer sivil toplum kuruluşlarıdır. O sebeple sendikalar bizim için çok önemli. Her siyasi partinin sendikalarla teşrikimesaisini güçlendirmek suretiyle çözüm paketlerini müştereken hazırlamaları gerekiyor." dedi.

Müsavat Dervişoğlu, konuşmasının ardından kendisini ve heyetini ağırladığı için Kuruoğlu'na teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.