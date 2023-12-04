İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Levent Komşu'nun istifasının ardından yeni başkan atandı

İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Levent Komşu, aday adaylığı sebebiyle istifa etti ve yerine Ümit Saçu atandı. Saçu, Kırkağaç'a hizmet etmek için elinden geleni yapacağını belirtti.

İyi Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Levent Komşu'nun aday adaylığı için istifa etmesinin ardından boşalan ilçe başkanlığı görevine Ümit Saçu getirildi.

Kırkağaç İYİ Parti İlçe Başkanı Levent Komşu 5 yıldır yürüttüğü İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini aday adaylığı sebebiyle Ümit Saçu'ya devretti. İHA Muhabirine konuşan Komşu, "Aday adaylığım nedeniyle görevimden istifa ettim. Yeni İlçe Başkanımız yönetim kurulumuzun isteğiyle Ümit Saçu oldu. Partimiz için hayırlı olsun" dedi.

Bu önemli görev nedeniyle yönetim kuruluna teşekkür eden yeni Başkan Ümit Saçu ise, "İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı olarak Kırkağaç'ımıza güzel hizmetler yapmak için elimden gelenin fazlasını yapmaya hazırım. Hakkımızda hayırlısı olsun" diye konuştu. Saçu, 2017 yılından beri de İYİ Parti Yönetim Kurulunda sekreter olarak görev yapmaktaydı. - MANİSA