İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Yücel Coşkun atandı. Coşkun, 'Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz' açıklamasını yaptı.

İyi Parti İstanbul İl Başkanlığına Yücel Coşkun atandı.

Partiden yapılan açıklamada, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Yücel Coşkun'un İstanbul İl Başkanlığına atandığı duyuruldu.

Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in tensipleriyle İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı görevine atanmış bulunmaktayım. Kuruluşundan bu yana mücadelesini verdiğimiz İYİ Partimizin her kademesinde olduğu gibi bundan sonraki süreçte de var gücümüzle mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Coşkun, bu zamana kadar emeği geçen bütün başkanlara ve yol arkadaşlarına teşekkür etti.