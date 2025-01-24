Üye Girişi
Haberler
Oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsur ifade için adliyeye getirildi

İki ünlü oyuncu polis eşliğinde adliyeye getirildi
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
CHP lideri Özel, yangın felaketiyle ilgili bilirkişi raporunu paylaştı

Bilirkişi raporunu paylaştı! Doğruysa Turizm Bakanı'nın vay haline
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

İyi Parti Gerger İlçe Teşkilatı, MHP'ye Geçti

İyi Parti Gerger İlçe Teşkilatı, MHP'ye Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İyi Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve 38 üye, MHP'ye katıldı. MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, katılımcılara rozetlerini taktı ve Türkiye'nin terörsüz bir geleceği için destek çağrısında bulundu.

İyi Parti Adıyaman Gerger İlçe Teşkilatı, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti.

İyi Parti Adıyaman Gerger İlçe Başkanı Aziz Çelik ve yönetim kurulu üyelerinden toplam 38 kişi, partilerinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) katıldı. Partilerinden istifa ederek MHP Gerger İlçe Başkanlığı'na gelen Başkan Aziz Çelik ve beraberindeki 38 kişi burada MHP'ye kayıt yaptı. Başkan Aziz Çelik'e ve beraberindekilere MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat tarafından rozetleri takıldı.

Açıklamalarda bulunan MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat, "Genel Başkanımız Devlet Bahçelinin yapmış olduğu terörsüz Türkiye çağrısı üzerine Gerger İyi Parti İlçe Başkanı Aziz Çelik bu konuda partimize ve genel başkanımıza destek olmak amacıyla İyi Parti Gerger İlçe Başkanlığı görevinden istifa edip Milliyetçi Hareket Partisi saflarına katıldı. Genel başkanımızın da ifade ettiği gibi ya teröristler silahlarını teslim edecekler ya da silahlarıyla beraber toprağa gömüleceklerdir. Bizler inanıyoruz ki Türkiye yüzyılında bu terör belası ülkemizin gündeminden kalkacak. Ülkemiz bölgesinde ve dünyada süper güç olma yolunda hedefine devam edecektir. Aziz beye partimize katılmasından ve destek vermesinden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Türk yıldıza gol izni vermedi, İngilizlerin ağzı açık kaldı
img

Zuhal Topal'ın eşinden Fransa'da kayak oteli paylaşımı
img

3 erik için ödediği ücret şoke etti!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Bir dönem ekranlarda fırtına gibi esen Türk oyuncu, markette çalışıp evlere temizliğe gidiyor

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Allan Saint-Maximin'in akrabası maçın önüne geçti

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.