İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile Görüştü

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ziyaretine gelen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır ile parti genel merkezindeki makamında görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken; Dervişoğlu, Remzi Çayır'a kapıya kadar eşlik etti.