Üye Girişi
Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile Görüştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile parti genel merkezinde bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ile bir araya geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, ziyaretine gelen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır ile parti genel merkezindeki makamında görüştü. Basına kapalı görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ve Teşkilat İşleri Başkanı Hasan Toktaş da yer aldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmazken; Dervişoğlu, Remzi Çayır'a kapıya kadar eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Milli Yol Partisi Remzi Çayır İYİ Parti Partiler Politika Güncel Haberler

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok

 İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

İran'da büyük güvenlik açığı! İsmail Haniye suikastında cevap bekleyen 2 soru var

 Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

Haniye ile en son görüşen kişi olan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: İşgalci teröristleri pişman edeceğiz

 İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı

İBB Zabıta Müdürü Alper'den ilk icraat! Kapalıçarşı'ya çıkarma yaptı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title