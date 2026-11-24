Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"TBMM Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan, CHP eski Genel Başkanı Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk siyasetinde ve devlet hayatında önemli görevler üstlenmiş Sayın Hikmet Çetin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA