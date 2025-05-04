İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Özgür Özel'e Geçmiş Olsun Ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yumruklu saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Partiden yapılan açıklamada, Dervişoğlu'nun, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğrayan Özel'i telefonla arayarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.