İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İzmir'deki kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'de meydana gelen zincirleme trafik kazası hepimizi derinden üzdü. Kazada şehit olan polis memurumuz Serkan Hızlı'ya ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."