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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayan, Mersin İl Başkanlığında partililerle buluştu

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, Mersin İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu. Sayan, İYİ Parti'nin vatandaşların dertlerini dinlediğini ve çözüm önerileri sunduğunu belirtti; Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da sahada olduklarını söyledi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan, Mersin'de partililerle buluştu.

Sayan, İYİ Parti Mersin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Partililerle bir araya gelen Sayan, İYİ Parti olarak vatandaşların dertlerini dinlediklerini ve sorunlarına çözüm önerileri sunduklarını belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz da sahada olduklarını ve çalıştıklarını ifade etti.

Toplantıya, İYİ Parti Mersin İl Başkanı Ali Rıza Özdeniz ve partililer katıldı.

Kaynak: AA
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