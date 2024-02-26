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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili Partiden İstifa Etti

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, Genel Başkan Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve partinin iradesinin kaybolduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla partiden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkan Meral Akşener, oldukça bilgili bir siyasetçi, fazlasıyla tecrübeli bir orkestra şefi olmasına rağmen, en iyi bilgini zannettiğimiz enstrümanlara ısrarla yanlış parçalar icra ettirmekte, en iyi bildiğini var saydığımız notalara sürekli yanlış basmaktadır. Gelinen noktada partinin iradesi, tokmağın birinin, davulunsa başkasının elinde olduğu, siyasal bir gürültü kaynağına dönüşmüştür. Bu hazin durumu üzüntüyle izleyen partimizin milyonlarca seçmeni ise davul ve tokmağın arasında sıkışıp kalmıştır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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