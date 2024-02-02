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İYİ Parti'den istifa edenlerin sayısı artıyor

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İYİ Parti'nin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, 100 üye ile birlikte partiden istifa ettiklerini açıkladı. Özyanık, yaşanan gelişmelerden üzüntü duyduğunu belirterek, Rize'de parti üyesi 200'e yakın kişinin daha istifa edeceğini söyledi.

İYİ Partinin eski Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, 100 üye ile partiden istifa ettiklerini söyledi.

Özyanık, bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından, ihraç istemiyle disipline sevk edilerek savunmasının istendiği evrakın kendisine ulaştırıldığını söyledi.

Toplantıya katılanların, Rize'de partinin kuruluşuna destek veren arkadaşları olduğunu belirten Özyanık, "Arkadaşlarım, 2018'de hangi koşul ve şartlarda il başkanlığı görevini aldığımı ve neler yaptığımızı biliyorlar. En son 30 Ocak 2023'te başkanlık görevini hamileliğimden ötürü bırakmıştım. Hiçbir sıfatım olmamasına rağmen ülkemin ve hepimizin çocuğunun geleceği için canla başla elimden geldiğince çalıştım." dedi.

Özyanık, yaşanan gelişme dolayısıyla üzgün olduğunu, partiden 100 üye ile istifa ettiklerini vurgulayarak, "Gelmiş olduğumuz süreçte maalesef üzülerek söylüyorum siyaset yapma imkanım veya düşüncelerimi, fikirlerimi demokrasi içerisinde söyleme imkanım olmadığı için İYİ Partiden istifa ettim. Bu benim için üzücü bir açıklama, bunu söylerken içim kan ağlıyor." diye konuştu.

Özyanık, Rize'de parti üyesi 200'e yakın kişinin istifa edeceğini kendisine ilettiğini de ileri sürdü.

Kaynak: AA / Politika

Ayşegül Özyanık Rize Politika Güncel Haberler

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