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İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi

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14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen ve daha sonra istifa eden Adnan Beker'in CHP'ye katılma kararı aldığı öne sürüldü. İddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İyi Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi.

Son genel seçimlerde İyi Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Adnan Beker'e ilişkin dikkat çeken bir iddia öne sürüldü. Milletvekili seçildiği 14 Mayıs 2023 tarihindeki seçimlerden 6 ay sonra partisinden istifa eden Beker'in CHP'ye geçeceği iddia edildi.

"GRUP TOPLANTISINDA CHP'YE KATILACAK"

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından öne sürdüğü iddiasına ilişkin "Bir buçuk yıl önce İyi Parti'den ayrılan Ankara Milletvekili Adnan Beker, salı günü grup toplantısında CHP'ye katılacak" ifadelerini kullandı.

Beker'in CHP'ye geçmesi durumundaCHP'nin milletvekili sayısı 134'e çıkacak.

İYİ PARTİ'DEN BU SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Beker, İyi Parti'den istifa ederken şu açıklamada bulunmuştu: "Aziz Türk milleti ve kıymetli hemşerilerim, İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşerilerim ve yüce Türk milletine daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibarıyla İYİ Parti'den istifa ediyorum.

Başta çok değerli Ankaralı hemşerilerim olmak üzere, İYİ Parti ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımızla bugüne kadar nasıl hemhal olduysak bugünden sonra da kapım ve telefonum her zaman açık olacaktır. Büyük Türk milletine ve Ankara'mıza her zamanki azim ve inanmışlıkla hizmet etmeye devam edeceğim."

İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı iddia edildi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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