İYİ Parti 4. Olağan Kurultay Sürecini Başlatıyor

İyi Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, partinin 4'üncü Olağan Kurultay sürecine ilişkin takvimi açıkladı.

İYİ Partili Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, "İYİ Parti, demokratik değerleri ve katılımcı siyaset anlayışıyla, 4'üncü Olağan Kurultay sürecini başlatıyor. Kongrelerimiz, yalnızca yönetim organlarının belirlendiği seçimler değil; aynı zamanda milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü cevap verebilmek için teşkilatlarımızın yenilendiği, ortak aklın ve demokrasi kültürünün hayat bulduğu süreçlerdir. Kongre sürecimiz 27 Ağustos 2025 tarihinde başlayacaktır. İlçe kongrelerimiz, mahalle delegesi seçimlerinin ardından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başlamış olacaktır. İl kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Böylece, partimizin demokratik işleyişi, mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere kadar tüm teşkilatlarımızın katılımıyla kurultayımıza taşınacaktır" ifadelerini kullandı.