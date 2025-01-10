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İtalya Dışişleri Bakanı, Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüştü

İtalya Dışişleri Bakanı, Suriye'nin Yeni Lideri ile Görüştü
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İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Şam'da Suriye'nin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya gelerek, iki ülke arasında yeni bir siyasi ve diplomatik ilişki başlatacaklarını açıkladı.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Suriye'deki yönetimin yeni lideri Ahmet eş-Şara ile başkent Şam'da bir araya geldi.

Avrupalı ülkeler, Suriye'yi yakından takip ederek, başkanlık ve bakanlık düzeyinde ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, başkent Şam'da Suriye'nin yeni lideri eş-Şara ile görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tajani, "Şam'da Suriye'nin yeni siyasi lideri Ahmet eş-Şara ile bir araya geldim. Bugünden itibaren İtalya ve Suriye arasında yeni bir siyasi, diplomatik ve dostluk ilişkisi başlatıyoruz. İtalya ile tarihi ve bağları zengin bir Akdeniz ülkesinin ekonomik ve sosyal iyileşmesini desteklemeye hazırız" ifadelerini kullandı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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