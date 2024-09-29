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İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Suat Şahin: Avrupa, Türkiye'nin geliştiğini biliyor ama kabullenemiyor

İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Suat Şahin: Avrupa, Türkiye'nin geliştiğini biliyor ama kabullenemiyor
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İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Suat Şahin, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın konuğu oldu ve Avrupa'daki İslamofobi'yi dile getirdi. Şahin, Avrupa'nın Türkiye'nin son 20 yılda geldiği gelişimi bildiğini ancak kabullenemediğini ifade etti. Şahin, Avrupalıların Türkiye'nin büyümesini ve gelişmesini istemediğini, Türkleri üçüncü sınıf vatandaş olarak gördüğünü belirtti.

İsviçre Türk Toplumu Genel Başkanı Suat Şahin Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Şahin, Avrupa'da ciddi bir İslamofobi'nin olduğunu vurguladı.

Şahin sözlerine şöyle devam etti;

"SON 20 SENEDE GELDİĞİMİZ NOKTAYI BİLİYORLAR"

"Aslında Avrupa, Türkiye'nin geliştiğini biliyorlar. Son 20 senede geldiğimiz noktayı biliyorlar ama bunu kabullenemiyorlar. Onlar bizi üçüncü sınıf vatandaş olarak görüyorlar. Ülkemizin büyümesi, gelişmesi onları mutlu etmiyor. Çünkü yıllarca bizi sömürmüşler."

Haberler.com / Berkan Tayfun - Politika

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