MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
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İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının yıl dönümünde Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Uzun bir aradan sonra kameralar karşısına geçen Bahçeli'nin Türkeş'in kabri başında dua ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı.

6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o günden bu yana istirahata çekilmişti. Bahçeli, bugün Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. 66 gün sonra kameralar karşısına geçen Bahçeli'nin Türkeş'in kabri başında dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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