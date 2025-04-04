İşte Bahçeli'nin Türkeş'in mezarı başındaki en net görüntüsü

6 Şubat tarihinde kalp kapakçığı ameliyatı olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, o günden bu yana istirahata çekilmişti. Bahçeli, bugün Kurucu Genel Başkan Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etti. 66 gün sonra kameralar karşısına geçen Bahçeli'nin Türkeş'in kabri başında dua ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.