İstanbul Tabip Odası eski yöneticileri hakkında açılan dava ertelendi

SİNEM NAZLI DEMİR

İstanbul Tabip Odası'nın (İTO) eski yöneticileri hakkında 19 Barış Akademisyeni hakkında ihraç kararı veren Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Saadettin Hülagü'ye disiplin soruşturması başlattıkları gerekçesiyle açılan dava 19 Ekim'e erteledi.

İTO'nun önceki dönem yönetim kurulu üyeleri hakkında, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı "Barış İçin Akademisyenler Bildirisi"ne imza atan, aralarında 5 İTO üyesinin de bulunduğu 19 akademisyen için ihraç kararı veren KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü'ye disiplin soruşturması açtıkları gerekçesiyle 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla açılan davaya bugün İstanbul 27. Asliye Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmada sanıklar ve sanık avukatları, bir önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirttiler. Savcı, mütalaanın hazırlanması nedeniyle ek süre talep etti. Talebi kabul eden mahkeme, duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.