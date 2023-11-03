İstanbul'da huzur uygulamasında 16 bin 816 TL ceza yazıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen huzur uygulamasında araçlar didik didik arandı ve sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapıldı. Fatih'te bir sürücüye ve araç sahibine 16 bin 816 TL ceza yazıldı.

İstanbul'da "Huzur" uygulaması: Araçlar didik didik arandı

Fatihteki huzur denetiminde ceza yağdı

İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada araçlar durdurularak didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların da GBT kontrolleri yapıldı. Fatih'te bir sürücüye ve araç sahibine 16 bin 816 TL ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı Şube'lerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde yapılan uygulamada araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların da üst aramaları ile GBT kontrolleri yapıldı. Ceza yazılan motosiklet sürücüsü çekim yapan basın mensuplarına laf söyleyen kız arkadaşına "Adamlar görevini yapıyor. Sende beni çıldırtma yani boş ver çeksinler" şeklinde konuştu.

Öte yandan, Fatih Millet Caddesi'ndeki uygulama noktasında yapılan denetimde narkotik köpeği "Kimy" araçlarda uyuşturucu madde araması yaptı.