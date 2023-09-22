İstanbul'da FETÖ üyelerine operasyon: 4 şüpheli yakalandı

İSTANBUL'da firari durumdaki FETÖ üyelerinin yakalanması için 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçlardan arama kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bu sabah, İstanbul'da 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.