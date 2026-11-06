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İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı