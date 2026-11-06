Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’da düzenlenen TRT World Forum’da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum'da konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Geleceği şekillendirecek, milyarlarca insanın hayatını etkileyecek konulara burada ışık tutuluyor. Dünyanın tamamı için barışa, huzura ve istikrara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Sinem Kobal davete eşi Kenan İmirzalıoğlu olmadan katıldı! Nedeni belli oldu

Sinem Kobal geceye yalnız geldi! Kenan bakın neredeymiş
Amedspor taraftarlarından Galatasaray'ın stadı önünde pankartlı mesaj36

Ateşi yaktılar! RAMS Park önünde üç pankart birden açtılar
İşte 8 kişiyi öldüren caninin ifadesi! Her şey 11 bin Euro yüzünden başlamış37

8 kişiyi öldüren seri katilin ilk ifadesi! Derdi buymuş
Nihat Kahveci canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha

Canlı yayında sinir krizi geçirdi: Ben onu boğarım ha
Saniyeler içinde küle döndü! 'Ölümün de hayırlısı' dedirten olay

"Ölümün de hayırlısı" dedirten olay
Kartepe'nin milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı

Milyonluk oteli harabeye döndü! Son hali içler acısı
Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın

Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın