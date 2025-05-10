İstanbul'da düzenlenen Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki tüm dünyamızdaki...
İstanbul'da düzenlenen Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki tüm dünyamızdaki tüm anneleri tebrik ediyorum.
İstanbul'da düzenlenen Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizdeki tüm dünyamızdaki tüm anneleri tebrik ediyorum. Şanlı hilalin dalgalanması için şehit olanların muhterem annelerinin gününü ayrıca kutluyorum" dedi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika