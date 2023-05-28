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İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçim kutlamaları

İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçim kutlamaları

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar, Sütlüce'de bulunan İstanbul AK Parti İl Başkanlığı Merkezi'ne gelerek kutlamalara başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin kesinleşmeyen sonuçlarını kutlamak isteyen vatandaşlar, Sütlüce'de bulunan İstanbul AK Parti İl Başkanlığı Merkezi'ne gelerek kutlamalara başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçim sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Henüz kesinleşmeyen seçim sonuçlarını kutlamak isteyen İstanbullular Sütlüce'de bulunan İstanbul AK Parti İl Başkanlığı Merkezi'ne akın etti. Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını sallayan vatandaşlar sloganlar atarak seçimi kutladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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