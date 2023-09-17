İstanbul'da 44 Kilo Skunk Maddesi Ele Geçirildi, 4 Zehir Taciri Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda 44 kilo skunk maddesinin ele geçirildiğini ve 4 zehir tacirinin tutuklandığını duyurdu. Operasyonlar Büyükçekmece ve Üsküdar'da gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda 44 kilo skunk maddesinin ele geçirildiğini ve 4 zehir tacirinin tutuklandığını duyurdu.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Büyükçekmece ve Üsküdar'da düzenledikleri iki ayrı operasyonda 4 zehir taciri yakalandı. Operasyonlarda 44 kilo skunk maddesi ele geçirildi. İçleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonların görüntülerini yayınladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Zehir tacirlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA