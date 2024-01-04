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İstanbul adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin tuzak sorusunu ustaca geçiştirdi

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AK Parti Genel Merkezi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerden birinin "İstanbul adayı sürpriz bir isim mi olacak?" şeklindeki sorusunu ustaca geçiştirmeyi bildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Erdoğan gazetecilerin 'İstanbul adayını Pazar günü açıklayacak mısınız?' sorusuna 'İstanbul adayını Pazar öğreneceksiniz' yanıtını verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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