Slovenya, İsrail uçağının Slovenya'ya inişine izin vermedi

İsrailli hava yolu şirketi Israir uçağının Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya inmesi engellendi.

Slovenya makamları, İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkıldığı gerekçesiyle "Israir" havayolu şirketine ait uçağın Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya inmesine izin vermedi. Havada bir süre tur atan uçak, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yönlendirildi. Israir CEO'su Uri Sirkis Kanal 13'e yaptığı açıklamada, olayın "Avrupa Birliği'nin havacılık anlaşmalarının açık bir ihlali" olduğunu savundu. Sirkis, Dışişleri Bakanlığı ve Sivil Havacılık Otoritesi de dahil olmak üzere İsrail yetkililerinin, uçuşun planlandığı gibi gerçekleşmesini sağlayacak bir çözüm bulmaya çalıştığını, ancak çabaların sonuçsuz kaldığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanlığı olayın "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu belirtti.

İsrail yanlısı başbakan göreve başlayacak

Slovenya, Başbakan Robert Golob döneminde Mayıs 2024'te Filistin devletini tanıdığını açıklamış, 2025 yılında İsrail ile silah ticaretini yasaklamıştı. Ancak ülkede Mayıs ayında yapılan Meclis oylamasında İsrail yanlısı Janez Jansa yeni başbakan seçilmişti. Jansa'nın göreve başlamasıyla Slovenya'nın dış politikasında değişiklikler bekleniyor.

Jansa, tekrar göreve gelmesi halinde bu kararları geri alacağını ve Slovenya'nın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını belirtmişti. - LYUBLYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı