İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

Ankara'da İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı bir grup kadın İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapmak istedi.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Ancak grup polis engeliyle karşılaştı. Polis müdahalesi sırasında ortaya çıkan bir görüntü ise tartışmalara neden oldu.

ANKARA EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "22 Mayıs 2025 tarihinde İsrail Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruba yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile ilgili olarak, personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."