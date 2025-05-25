İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi

İsrail protestosuna polis müdahalesi! Görüntüler Emniyet'i harekete geçirdi
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Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapmak isteyen bir grup kadın polis müdahalesiyle karşılaştı. Kadınlara yönelik müdahaleye ilişkin görüntüler tartışma yaratırken, Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Eylem yapan gruba yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile ilgili olarak, personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ankara'da İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılara karşı bir grup kadın İsrail Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapmak istedi.

TARTIŞMA YARATAN GÖRÜNTÜ

Ancak grup polis engeliyle karşılaştı. Polis müdahalesi sırasında ortaya çıkan bir görüntü ise tartışmalara neden oldu.

ANKARA EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA

Tepkiler üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden bir duyuru geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "22 Mayıs 2025 tarihinde İsrail Büyükelçiliği önünde eylem yapan gruba yönelik kolluk kuvvetlerinin müdahalesi ile ilgili olarak, personel hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Politika
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