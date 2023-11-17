Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail Polisinin TRT Haber Ekibine Saldırısını Kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine yaptığı saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Kudüs'te TRT Haber ekibine yaptığı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Altun, "İsrail, askerinden polisine tüm silahlı unsurlarıyla uluslararası hukuku çiğnemeye, adeta kural, ilke tanımamaya devam ediyor. İsrail polisinin Kudüs'te TRT Haber ekibine saldırısını kınıyorum, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiç kuşkusuz bu çirkin saldırı, İsrail'in basın özgürlüğü konusundaki siciline yeni bir utanç olarak eklenmiştir. Bebek, kadın, yaşlı, engelli, gazeteci demeden katliamlarına devam eden, basın mensuplarının görevini ifa etmesine engel olan İsrail'e karşı uluslararası toplumun daha fazla ses çıkarması gerektiği çağrımızı yineliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kudüs'te TRT Haber'e yapılan saldırıyı kınadı. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İsrail polisinin Filistin'deki gelişmeleri dünyaya aktaran TRT Haber ekibine yönelik saldırganlığını şiddetle lanetliyoruz. Filistin'de yaşanan insanlık dramını dünya kamuoyuna iletebilmek ve kirli dezenformasyonları bertaraf etmek üzere mücadele veren TRT ekibini ve tüm basın mensuplarımızı tebrik ediyoruz. İsrail makamlarının basına yönelik öfkesi, kendi eylemlerine dair bir suçluluk duygusunu yansıtmaktadır. İsrail'in insanlık suçlarını belgelendirmeye ve uluslararası platformda dile getirmeye devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika