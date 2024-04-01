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İsrail Parlamentosu Al Jazeera'nin İsrail'de Yayın Yapmasını Engelleme Yasa Tasarısını Onayladı

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İsrail parlamentosu, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek olan yasa tasarısına onay verdi.

İsrail parlamentosu, ulusal güvenliğe zarar verdiği belirtilen yabancı haber ağlarının İsrail'de faaliyet göstermesini engellemek için hükümete geçici yetkiler veren ve "Al Jazeera yasası" olarak adlandırılan yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamada onayladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı açıklamada Al Jazeera'nin İsrail'in güvenliğine zarar verdiğini iddia ederek, Al Jazeera'nin 7 Ekim olaylarında aktif olarak yer aldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtma yaptığını öne sürdü. Al Jazeera'yı "terörist" olarak nitelendiren Netanyahu, "Al Jazeera artık İsrail'den yayın yapmayacak. Kanalın faaliyetinin durdurulması için yeni kanuna uygun olarak derhal harekete geçmek niyetindeyim" dedi.

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise, "İsrail'de Hamas sözcüleri için ifade özgürlüğü olmayacak. Al Jazeera önümüzdeki günlerde kapatılacak" ifadelerini kullandı.

Yasa, İletişim Bakanı'na "içerik sağlayıcılara" söz konusu kanalların yayınını durdurma, kanalların İsrail'deki ofislerini kapatma, kanalların ekipmanlarına el koyma ve sunucunun fiziksel olarak İsrail'de bulunması halinde kanalların internet sitesini çevrimdışı hale getirme veya internet sitesine erişimi engelleme yetkisi veriyor. Söz konusu kararlar, 45 gün için geçerli olacak ancak 45 günlük süreler için yenilenebilecek.

Söz konusu yasaya ilk olarak geçtiğimiz şubat ayında parlamentoda ilk onay verilmişti. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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